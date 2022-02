Nego do Borel desiste de ação que moveu contra Duda Reis por dano moral

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro arquivou o caso após cantor pedir a extinção do processo

Reprodução/Instagram/negodoborel Nego do Borel decidiu desistir da ação na qual pedia indenização à Duda Reis



O cantor Nego do Borel desistiu da ação que moveu contra a ex-namorada, a atriz Duda Reis, na qual pedia uma indenização por danos morais. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) informou à Jovem Pan nesta segunda-feira, 7, que “a petição com o pedido do cantor requerendo a extinção do processo sem julgamento do mérito foi juntada ao processo no dia 26/8/21” e a sentença com a extinção do processo por desistência foi publicada no último dia 27 de janeiro. A baixa e arquivamento dos autos aconteceu após conclusão do juiz Mario Cunha Olinto Filho: “Considerando-se que a parte ré ainda não foi citada na presente demanda, homologo, para que surta os devidos e legais efeitos, a desistência manifestada pela parte autora, julgando extinto o processo sem resolução de mérito”.

Quando entrou com a ação, Nego do Borel pediu com urgência que Duda apagasse as publicações em que citava seu nome e que também parasse de dar entrevistas ou fizesse postagens em que pudesse afetar sua imagem. Segundo divulgado pelo UOL, o cantor teria alegado no processo que o relacionamento terminou após desavenças conjugais e traições e que Duda passou a o acusá-lo de vários crimes por estar inconformada com a separação. A Jovem Pan entrou em contato tanto com a assessoria de imprensa quanto com a equipe jurídica de Nego do Borel para saber o motivo da desistência da ação, mas não obteve retorno. O fim do relacionamento do funkeiro com Duda foi extremamente conturbado. O caso virou assunto após a atriz gravar vídeos relatando que sofreu agressões físicas e verbais durante o tempo em que estiveram juntos. Ela entrou na Justiça acusando o cantor de violência doméstica. Meses depois, Nego do Borel aceitou o convite para participar de “A Fazenda 13”, mas acabou expulso nas primeiras semanas após se envolver com Dayane Mello quando a modelo estava bêbada.