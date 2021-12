Mion comemora participação na vinheta da Globo e desabafa sobre demissão da Record

Apresentador confessou que a saída da emissora foi ‘traumatizante’; comandante do Caldeirão ficou desempregado de janeiro a agosto de 2021

Reprodução/Instagram/marcosmion Marcos Mion foi demitido da Record TV após 11 anos de Casa



Como de costume, o apresentador Marcos Mion se emocionou com a sua participação na vinheta de fim de ano da Rede Globo. Em suas redes sociais, Mion agradeceu o apoio do público durante sua trajetória na emissora. Mion assinou contrato com a Globo em agosto deste ano para assumir o “Caldeirão” no lugar de Luciano Huck, que agora comanda o “Domingão“. “Vocês viram, né? A vinheta. A vinheta de final de ano da Globo. É tão maluco. Que maluquice, cara. Faço questão de vir aqui e abrir a câmera e falar com vocês, porque essa minha trajetória, esse meu sonho, virou uma coisa meio coletiva. Vocês vieram comigo, vocês me colocaram aqui. A sensação é como se tivesse um espaço que fosse preenchido por pura gratidão, e que eu quero que saía dentro de mim e chegue nas pessoas”, explicou o apresentador, que aproveitou para falar sobre a sua demissão da Record TV após 11 anos de casa.

“Esse ano foi muito difícil. Foi o ano mais difícil profissional da minha vida. Seria hipócrita se não falasse a verdade. Comecei 2021 com o maior pesadelo da minha vida profissional, eu nunca tinha passado algo assim, e terminar realizando o maior sonho… Por isso que sou uma máquina de emoção e gratidão”, confessou Mion. Em outra postagem, o global também falou sobre os meses desempregado. “Não é mais segredo há quantos anos eu sonho e trabalho para estar na TV Glovo , mas eu nunca poderia imaginar que seria tão perfeito. Ainda mais porque o processo todo de 2021, de Janeiro a Setembro, foi muito doloroso. Traumatizante, na verdade”, afirmou Mion.