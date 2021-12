Thaila Ayala publica primeira foto de seu filho com Renato Góes: ‘Família completa’

Francisco, o primeiro filho da atriz com Renato Góes, nasceu prematuro na última quarta-feira, 1º

Reprodução/Instagram/@thailaayla Thaila Ayla e Renato Góes estão casados há cerca de dois anos



Thaila Ayala publicou nesta quinta-feira, 2, a primeira foto do seu filho recém-nascido, Francisco, que nasceu prematuro na quarta-feira, 1º. Renato Góes, com quem a atriz é casada há cerca de dois anos, também apareceu na imagem. “A família está completa! Francisco chegou!”, escreveu a global. O pai também comemorou o nascimento do filho e aproveitou para elogiar a esposa: “Seja bem-vindo, meu filho. Francisco nasceu. Eu tenho a mulher mais forte do mundo ao meu lado! Obrigado, meu amor”, declarou Góes. Há uma semana, Thaila havia contando em suas redes sociais que estava em repouso absoluto há 10 dias por causa do risco de um parto prematuro. “Estou de repouso total porque o neném está igual a mãe: apressado, ansioso, querendo vir prematuro. Então, faz uma semana e um dia que estou de repouso absoluto. Tomando medicação para segurar as contrações, porque está contraindo o dia inteiro e isto está fazendo o bebê descer”, relatou a artista no último dia 25.