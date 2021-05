Missa de 7º dia de atriz Eva Wilma será transmitida pela internet

Cerimônia acontecerá na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo, para os familiares

Reprodução/ Instagram @evawilmaoficial

A missa de 7º dia da atriz Eva Wilma acontecerá nesta sexta-feira, 21, na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo, e será transmitida de forma online para os fãs e amigos. O convite da cerimônia foi postado nas redes sociais da atriz, que faleceu no último sábado, 15, aos 87 anos, em decorrência de um câncer no ovário. A doença foi descoberta no mês de abril. Em tratamento e internada na UTI, Eva publicou uma foto nas redes sociais ensaiando o texto para o filme ‘As Aparecidas’, do diretor Ivan Feijó, seu último trabalho nos cinemas. As gravações foram paralisadas devido a pandemia, mas em entrevista ao ‘Fantástico’, Ivan informou que as cenas de Eva já foram todas gravadas. Quem quiser acompanhar a missa, o evento será transmitido a partir das 13h15 (horário de Brasília) nas redes sociais da Paróquia: Youtube e Instagram.