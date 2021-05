Missa de sétimo dia de Paulo Gustavo será transmitida ao vivo do Cristo Redentor

Evento religioso em memória do ator ocorre nesta terça e será exibido no Multishow e no Globoplay

Divulgação/05.05.2021 Missa de Paulo Gustavo será restrita a familiares e amigos, mas passará na TV



A missa de sétimo dia do ator Paulo Gustavo acontece nesta terça-feira, 11, às 18h30. O ator morreu no último dia 4 de maio após ter complicações relacionadas à Covid-19 e a notícia do seu falecimento gerou uma comoção nacional. O intérprete de Dona Hermínia foi cremado no Rio de Janeiro em uma cerimônia apenas para familiares e amigos próximos, mas a missa poderá ser acompanhada pelos fãs, pois será transmitida ao vivo no canal Multishow e também pelo Globoplay – sendo liberado o acesso até para pessoas que não são assinantes da plataforma. “Como retribuição a todas as manifestações de carinho que têm recebido, os familiares do artista dividirão a última homenagem com os fãs e admiradores interessados em despedir-se, acompanhando a transmissão à distância e em resguardo”, informou a assessoria de Paulo Gustavo em nota. A missa será celebrada pelo padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor da Arquidiocese do Rio de Janeiro e, para a celebração acontecer, todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 serão devidamente tomados. A assessoria do artista enfatizou que a celebração será “restrita a parentes e amigos próximos” e que terá homenagens não só para ele, mas também para todas as vítimas da doença, que já matou mais de 422 mil pessoas só no Brasil.