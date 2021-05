Modelo Naomi Campbell anuncia chegada da primeira filha aos 50 anos

A nova mamãe fez uma postagem emocionante e enigmática em suas redes sociais

Reprodução/ Instagram Postagem derreteu os fãs da modelo



A modelo norte-americana Naomi Campbell surpreendeu o mundo ao postar nesta terça-feira, 19, em sua página do Instagram uma imagem do pé de sua primeira filha. Aos 50 anos, a modelo fez uma postagem enigmática nas redes sociais, mas não revelou se optou por uma adoção ou gestação de barriga de aluguel, nem postou o nome da garotinha. “Uma linda pequena bênção me escolheu para ser sua mãe, Tão honrada por ter esta alma gentil em minha vida que não há palavras para descrever o vínculo vitalício que agora compartilho com você, meu anjo. Não existe amor maior”, escreveu Naomi. Em 2017, durante uma entrevista ao ‘ES Magazine’, a modelo já tinha demonstrado o desejo de se tornar mãe e disse que “do jeito que a ciência está agora, posso fazer quando quiser”.