Modelo Presley Gerber, filho de Cindy Crawford, morre aos 27 anos

Nos últimos anos, ele falou abertamente nas redes sociais sobre seus problemas de dependência de drogas e questões de saúde mental

Presley Walker Gerber comparece à estreia mundial de "Infinite Icon: A Visual Memoir" no AMC The Grove 14 em 20 de janeiro de 2026, em Los Angeles, Califórnia.

O modelo americano Presley Gerber, filho da supermodelo Cindy Crawford e do empresário Rande Gerber, morreu no domingo aos 27 anos, anunciou um representante da família.

A causa da morte não foi informada, mas o jovem estava em uma clínica de reabilitação, segundo os documentos do site do Instituto Médico Legal do condado de Los Angeles.

“A família pede privacidade neste momento difícil”, declarou o agente de Cindy Crawford, citado pelo canal CNN e pelo site TMZ.

Nascido em 1999 na Califórnia, Presley Gerber era um dos dois filhos de Cindy Crawford e Rande Gerber. Assim como a irmã, Kaia Gerber, ele começou muito jovem, aos 16 anos, no mundo da moda.

Nos últimos anos, ele falou abertamente nas redes sociais sobre seus problemas de dependência de drogas e questões de saúde mental.