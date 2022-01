Viih Tube, bordões e comida: saiba como Casimiro furou a bolha e virou um dos maiores influenciadores do país

Com crescimento meteórico nos últimos meses, apresentador oriundo do universo esportivo se tornou uma das principais figuras da internet e acumula milhões de seguidores em diversas plataformas

Reprodução/Instagram @casimiro Casimiro começou a sua carreira falando sobre games e futebol, mas hoje faz sucesso reagindo aos mais diversos vídeos



Se você utiliza redes sociais como o Twitter ou consome transmissões ao vivo em plataformas como a Twitch, provavelmente já ouviu falar de Casimiro. Nascido no Rio de Janeiro, Casimiro Miguel Ferreira, também conhecido como Cazé, é um apresentador, influenciador e streamer que vem ganhando cada vez mais espaço na internet. Além de participar das transmissões da TNT Sports nas redes sociais, Casimiro também mantém um canal próprio na Twitch e outro no Youtube, no qual publica trechos de suas transmissões. Somando as duas plataformas, ele amealha 2,8 milhões de seguidores. Além disso, tem 1,2 milhão no Twitter e 1,4 milhão no Instagram. Eleito personalidade do ano na premiação eSports Brasil 2021, Casimiro começou sua carreira no Esporte Interativo, participando do “EiGames”, programa da antiga emissora. Com seu trabalho, ganhou projeção e se tornou apresentador do SBT Esportes Rio, além de participar de transmissões na TNT.

Conteúdo e recordes de audiência

Torcedor fanático do Vasco da Gama, Cazé ganhou projeção dentro do universo esportivo, participando de programas ao lado de outros grandes nomes da indústria. Entretanto, em suas transmissões na Twitch, começou a furar a bolha ao abordar outros conteúdos. Além de falar sobre futebol, atualmente o streamer reage a vídeos dos mais diversos assuntos, desde reality shows como o “Big Brother Brasil” a preparo de comida em restaurantes espalhados pelo mundo. Casas luxuosas, motociclistas e até conteúdo de outros influenciadores (a ex-BBB Viih Tube é uma de suas prediletas) também estão na lista de “reacts” (reações a alguns vídeos em plataformas digitais) produzidos por Casimiro. Uma de suas principais e divertidas características nas lives são os bordões. “Meteu essa?”, “que papinho”, “amasso”, “que parada, hein” e “aceitas pix” são apenas algumas das diversas falas que marcam todas as transmissões do streamer. Além de reagir a vídeos e lances de futebol, Casimiro também joga diversos games em suas exibições para os seguidores. Desde os mais descontraídos, como o GeoGuessr, até campanhas de games clássicos como o GTA San Andreas.

Fui ver a live do homem e simplesmente 130k cabeças numa segunda feira a noite. Cazé é gigante pic.twitter.com/6JD4nXrzjL — corinthians calvo (@calvinthians) January 11, 2022

Suas transmissões normalmente começam no período da noite e se estendem madrugada adentro. Durante as Olimpíadas de Tóquio 2020, por exemplo, era comum que as lives raiassem o dia. Apesar do horário pouco convidativo, Casimiro registra ótimos índices de audiência. Não é incomum ele somar mais de 50 mil telespectadores simultâneos durante a madrugada. Recentemente, em seu retorno às transmissões, Cazé fez história ao bater 130 mil telespectadores simultâneos. No YouTube, o sucesso é semelhante. Em 2021, o canal Cortes do Casimiro somou 272,1 milhões de visualizações e mais de 2,1 bilhões de minutos assistidos. Até Eduardo Paes, prefeito do Rio, surfou no sucesso do influenciador e usou, na última quarta-feira, 12, um vídeo em que Cazé defende a vacinação para marcar posição.

“Humor hétero”

Além de Paes, acompanham o trabalho do streamer o Dj Alok, o humorista Fábio Porchat e a atriz Paolla Oliveira, entre outros nomes que não estão associados ao mundo dos esportes. Influenciadores dos mais diversos segmentos também se derretem pelo jeito que mistura simpatia e “carioquice”. Furar a bolha, porém, tem seus dissabores. Recentemente, uma criadora de conteúdo exposta ao conteúdo de Cazé classificou os vídeos do vascaíno como “humor hétero”, em tom de deboche e dando a entender são feitos para um tipo bem específico de público. Entre as 6 mil interações que o tuíte recebeu, algumas concordaram com a crítica. Casimiro não tocou no assunto. Nem precisou, seus fãs fizeram isso por ele, com destaque para uma resposta: “Sou gay e amo o Cazé. Besteira isso de ‘muito hétero’, até porque ele fala de todo tipo de assunto. O dia em que reagir a vídeo de lancheira infantil e à aniversário de lontra for muito hétero, eu viro hétero então”. Mau, como se identifica o autor do post, mostrou em poucas linhas que um dos maiores influenciador do país tem mesmo um público bastante diversificado.

