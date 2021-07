Morre a estrela italiana Raffaella Carrà, aos 78 anos

Sergio Japino, diretor que trabalhou por anos com a cantora, revelou que ela sofria de uma doença

Reprodução/Rai Play/05.07.2021 Raffaella Carrà morreu aos 78 anos



Raffaella Carrà, cantora e apresentadora italiana, morreu nesta segunda-feira, 5, aos 78 anos. O anúncio foi feito pelo diretor e coreógrafo Sergio Japino, que trabalhou por anos com a artista: “Raffaella nos deixou. Ela está agora em um mundo melhor, onde sua humanidade, seu sorriso distinto e seu talento extraordinário irão brilhar para sempre”. A causa da morte não foi divulgada, mas no comunicado de Sergio, que foi divulgado pela emissora Rai 3 e por diversos portais italianos, a artista sofria de uma doença “que durante algum tempo atacou seu corpo tão pequenino, mas tão transbordante de energia”. Nas palavras do diretor, Raffaella era uma “força imparável, que a impôs no topo do sistema estelar mundial”.

A decisão de não falar que estava enfrentando uma doença ainda não especificada teria sido da própria cantora, pois ela queria que o público tivesse uma imagem brilhante dela. A notícia foi lamentada por artistas como a cantora Laura Pausini: “Você foi, você é e você sempre será uma rainha. Para mim e para todo o mundo”. Os detalhes do funeral ainda estão sendo definidos, mas, conforme divulgado pelo site IL Mattino, Raffaella pediu “um caixão de madeira simples e inacabado e uma urna para guardar suas cinzas”. A estreia da artista da televisão aconteceu em 1961 no programa “Tempo di danza”. Em 1970, sua carreira alavancou e ela se tornou a primeira showgirl da televisão, que ainda era em preto e branco. Em 1984, ela alcançou um sucesso ainda mais notável. Ela participou do “The Voice Itália” e seu trabalho mais recente foi em 2019 no programa “A raccontare comincia tu”.