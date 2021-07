Ana Maria Braga se pronuncia após ser hospitalizada com Covid-19

‘Tirando o mal-estar, passo bem’, afirmou a apresentadora que precisou se ausentar do ‘Mais Você’

Reprodução/Globo/23.04.2021 Ana Maria Braga disse que está com sintomas leves da Covid-19



A apresentadora Ana Maria Braga testou positivo para a Covid-19 nesta segunda-feira, 5. A notícia foi dada pelo repórter Fabricio Battaglini, que precisou assumir o comando da atração matinal da Globo. “Hoje cedo, quando ela [Ana Maria] foi fazer o teste de Covid, que temos que fazer aqui na Globo duas vezes por semana, deu positivo. A Ana está bem, os sintomas são leves, ela teve dor de garganta, está um pouquinho cansada, mas ela está bem e está hospitalizada”, falou Fabricio na abertura do programa. Nas redes sociais, Ana Maria, que tem 72 anos, também se pronunciou para acalmar os telespectadores e enfatizou que já tomou as duas doses da vacina contra o coronavírus.

“Estou bem. Sim, testei positivo para Covid-19. Já tinha tomado as duas doses [da vacina]. Estava com sintomas de gripe desde quinta, mas hoje de manhã perdi meu olfato. Tirando o mal-estar, passo bem. Obrigada pelo carinho de todos! Não estou no programa pelo bem-estar e saúde de todos”, escreveu a artista no Instagram e no Twitter. No programa do dia 19 de abril deste ano, Ana Maria mostrou imagens dela tomando a segunda dose da vacina em um posto de saúde no bairro do Butantã, em São Paulo. A apresentadora foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter após ser diagnosticada com a doença e está recendo muito apoio dos fãs. No “Mais Você”, Fabricio anunciou que um médico foi convidado para explicar porque uma pessoa pode testar positivo para a doença mesmo já tendo tomado as duas doses do imunizante.