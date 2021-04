Morre Ana Lucia Menezes, dubladora de ‘Peppa Pig’ e ‘Todo Mundo Odeia o Chris’, aos 45 anos

Profissional foi internada no Rio de Janeiro após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC)

Reprodução/Instagram/analuciamenezesoficial/20.04.2021 Ana Lucia Menezes dublou diversas animações e famosos seriados de TV



A dubladora Ana Lucia Menezes, conhecida por dar voz a personagens de produções como “Peppa Pig”, “iCarly”, “Rebelde” e “Todo Mundo Odeia o Chris”, morreu nesta terça-feira, 20, aos 45 anos. Ela precisou ser internada no Rio de Janeiro após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na última terça-feira, 13. A notícia da morte foi confirmada pela filha da profissional, a também dubladora Bia Menezes, nas redes sociais. “Esse texto estava preparado desde sexta, eu já sabia. Você não voltou para mim. Mas voltou para sua casa. Seu lar. Sua morada ao lado do nosso Pai. E estou grata a Deus por isso, grata a Deus por te levar para os braços Dele, grata a Deus por fazer, não foi do nosso jeito, mas foi da maneira mais perfeita possível, como tudo que Ele faz”, começou escrevendo Bia no Instagram.

Seguindo os passos da mãe na dublagem, Bia disse que vai continuar firme na profissão. “Você escreveu uma história aqui, e eu terei a obrigação de continuá-la porque sei que seria exatamente como você gostaria que eu fizesse. Você lutou até o último minuto, agora é hora de descansar e usufruir do que Deus preparou para ti. Eu te amo e sempre te amarei, até a eternidade”, concluiu. Ana Lucia chegou a gravar alguns vídeos no hospital falando do seu estado de saúde para os seguidores. Depois disso, ela precisou ser sedada e, na segunda-feira, 20, Bia postou que a mãe seria retirada da sedação para fazer exames e para ver como ela reagiria aos estímulos. Após relatar a luta da mãe, a filha de Ana Lucia disse que os últimos foram muito difíceis e que ela precisaria se afastar das redes sociais.