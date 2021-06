Morre Clarence Williams III, de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’, aos 81 anos

Ator, que soma trabalhos de sucesso na televisão e no teatro, morreu vítima de um câncer de cólon

Reprodução/07.06.2021 Clarence Williams III interpretou o personagem Sr. Tate na série 'Todo Mundo Odeia o Chris'



O ator Clarence Williams III morreu aos 81 anos na última sexta-feira, 4, em Los Angeles, Estados Unidos, vítima de um câncer de cólon. A informação foi confirmada pelo The Hollywood Reporter. O artista ficou conhecido no final da década de 1960 ao interpretar o policial Lincoln Hayes na série “The Mod Squad”, que durou cinto temporadas e foi transmitida entre 1968 e 1973. Ao longo de sua carreira, ele participou de séries de sucesso como “Todo Mundo Odeia o Chris”, “Law & Order” e “Star Trek: A Nova Missão”. No cinema, um dos destaques da sua carreira foi o filme “Purple Rain”, no qual interpretou o pai do protagonista Kid, vivido pelo cantor Prince. O ator nasceu no dia 21 de agosto de 1939 em uma família de artistas e começou a atuar na adolescência. Antes da televisão, Williams se destacou no teatro, sendo indicado em 1965 ao prêmio Tony Awards por sua atuação na peça “Slow Dance on the Killing Ground”. Décadas depois, o artista retornou à Broadway para estrelar o espetáculo “Night and Day”, de Tom Stoppard, ao lado da atriz Maggie Smith, que viveu Minerva McGonagall em “Harry Potter”. Williams foi casado com a atriz Gloria Foster, que morreu em 2001 por problemas relacionados a diabetes. O ator deixa a filha, Jamey Phillips, a irmã, Sondra Pugh, a sobrinha Suyin Shaw e os sobrinhos-netos Elliot Shaw, Ese Shaw e Azaria Verdin.