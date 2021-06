Fátima Bernardes chora ao saber que idosa tomou vacina contra a Covid-19 por sua causa

Apresentadora do ‘Encontro’ ficou emocionada ao vivo por ouvir uma telespectadora contar como ela ajudou a convencer sua avó a tomar a segunda dose da AstraZeneca

Reprodução/Globo/09.06.2021 Fátima Bernardes se emocionou ao saber que incentivou idosa a tomar vacina



A apresentadora Fátima Bernardes se emocionou ao vivo no “Encontro” desta quarta-feira, 9, ao ouvir de uma telespectadora que sua avó só tomou a segunda dose da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 por causa dela. “A minha avó tomou a primeira dose da vacina em março, foi bombardeada com fake news e estava decidida a não tomar a segunda dose. Eu disse que era importante, mas ela resistia. Quando soube que você, Fátima, tinha se vacinado, eu mostrei a ela, que logo mudou de opinião e se vacinou. A sua sensibilidade sempre nos emocionou e eu sabia que nesse momento você não iria falhar. Quando eu te vi dando seu exemplo na fila, esperando seu momento de vacinar, mostrei que você é uma brasileira como a gente”, falou Bárbara Braga, que participou da atração matinal da Globo na plateia virtual. Cirondina Braga, avó de Bárbara, perguntou para a neta se a apresentadora teve alguma reação da vacina e ela respondeu que Fátima só teve febre, mas estava bem. Com isso, a idosa resolveu tomar a segunda dose do imunizante.

Ao ouvir o relato de Bárbara, Fátima chorou e disse que ficava feliz em saber que tinha ajudado de alguma forma. “Estou muito emocionada em ouvir o seu relato, Bárbara, e tomara que outras pessoas tenham escutado também. Eu tomei a vacina e não tive nada que me impedisse de trabalhar ou fazer o que eu queria em casa ou aqui [na Globo]. A vacina é segura, acredite nisso, e não deixe de se vacinar. Todos nós queremos as nossas vidas de volta”, enfatizou a apresentadora, que também mandou um recado para a avó de Bárbara. “Dona Cirondina, como eu lhe estimulei, que a senhora estimule outras pessoas a se vacinarem.” Fátima recebeu a primeira dose do imunizante no começo de junho e compartilhou o momento nas redes sociais. Na legenda da publicação, ela escreveu: “Que alegria e ao mesmo tempo que dor por tantos brasileiros que não tiveram essa mesma chance que eu. Tomei a AstraZeneca. Vou continuar com os mesmos cuidados de sempre e esperar pela segunda dose”.