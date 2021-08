Morre Jay Pickett, de ‘General Hospital’ e ‘Port Charles’, em set de filmagens aos 60 anos

Ator estava nas gravações de um novo filme, no qual atuava e produzia, quando morreu de forma repentina; ele deixa a esposa e três filhos

O ator Jay Pickett morreu aos 60 anos na última sexta-feira, 30, no set de filmagens do filme “Treasure Valley” que, além de estrelar, ele atuou como produtor e roteirista. Na página oficial do longa no Facebook foi informado que o artista morreu de forma repentina. “Não há explicação oficial para a causa de sua morte, mas parece ter sido um ataque cardíaco. Todos os presentes tentaram ao máximo mantê-lo vivo. Nossos corações estão partidos e lamentamos por sua família, que está tão devastada por esta tragédia chocante”, escreveu Travis Mills, diretor do filme que estava previsto para ser lançado em 2022. Jay começou a carreira no final dos anos 1980 fazendo participações em séries de TV. Em 1991, o ator conseguiu um papel na novela “Days of Our Lives” e sua carreira começou a decolar. O americano foi destaque nas produções “Port Charles” e “General Hospital” e fez participações nas séries “Dexter”, “Desperate Housewives” e “NCIS: Los Angeles”. “Ele foi um dos melhores atores com quem já trabalhei e foi uma honra colaborar com ele. Todos que o conheceram, mesmo que por um breve momento, puderam sentir seu calor, seu espírito maravilhoso. É difícil encontrar palavras agora para dizer mais”, comentou Travis. O ator deixa a esposa, Elena, e três filhos.