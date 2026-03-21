Morre o ator Juca de Oliveira aos 91 anos

Ator estava internado desde o último dia 13, na UTI do Hospital Sírio-Libanês, devido a um quadro de pneumonia associado a uma condição cardiológica

Reprodução / Instagram Ator Juca de Oliveira



O ator, autor e diretor Juca de Oliveira morreu na madrugada deste sábado (21), em São Paulo, aos 91 anos. Ele estava internado desde o último dia 13 na UTI do Hospital Sírio-Libanês para tratar uma pneumonia e uma condição do coração. A informação foi confirmada pela família.

Juca de Oliveira participou de inúmeras atividades no teatro, na televisão e no cinema, além de entrar na Academia Paulista de Letras e da escrita de textos para peças e roteiros. O artista atuou em novelas e programas de televisão e exerceu a função de diretor em produções de palco.

*Matéria em atualização