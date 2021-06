Faustão antecipa saída da Globo e Tiago Leifert assume os domingos antes de Luciano Huck

Emissora disse que decisão foi tomada ‘por razões estratégicas’ e com o consenso do apresentador

Reprodução/Globo/17.06.2021 Faustão não ficará mais na Globo até dezembro desde ano



O apresentador Fausto Silva antecipou sua saída da Globo e, após ser elogiado por substituir o comunicador às pressas, Tiago Leifert é quem vai assumir as tardes de domingo da emissora – isso até Luciano Huck, que já foi anunciado como substituto de Faustão, estrear seu novo projeto. “Por razões estratégicas e internas, a Globo tomou a decisão de antecipar a saída de Fausto Silva do programa, e juntos decidiram formalizar o distrato”, informou a Globo em um comunicado divulgado nesta quinta-feira, 17.

No programa dominical, está acontecendo atualmente a “Super Dança dos Famosos”, uma edição especial da competição com artistas que já participaram de outras edições. Fausto Silva não apresentou o “Domingão do Faustão” no último domingo, 13, pois precisou ficar internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar uma infecção urinária. Na última quarta-feira, 16, Luciana Cardoso, mulher do apresentador, usou as redes sociais para comunicar que o marido teve alta e disse que ele estava pronto para comandar o “Domingão do Faustão” no próximo domingo, 20, porém o comunicador não retornará à atração para se despedir do público e Luciana precisou editar a legenda da sua publicação. Fausto Silva, que trabalhou na Globo por 32 anos, já tinha anunciado que ficaria na emissora carioca até dezembro deste ano e, pouco tempo depois, assinou contrato com a Band para 2022.