Morre Markie Post, atriz de ‘Quem Vai Ficar com Mary?’, aos 70 anos

Artista lutava há 4 anos contra um câncer e, mesmo doente, ela não quis parar de trabalhar

Reprodução/NBC/09.08.2021 Markie Post esteve no elenco da série 'Chicago PD'



A atriz Markie Post, que fez sucesso no filme “Quem Vai Ficar com Mary?”, morreu no último sábado, 7, aos 70 anos, em Los Angeles, Estados Unidos. Ela lutava contra um câncer há quatro anos. A empresária da artista, Ellen Lubin Sanitsky, confirmou a informação ao The New York Times. Mesmo com a doença, a atriz continuou trabalhando e, segundo a família, ela dizia que a quimioterapia era um “trabalho secundário”. Markie começou a fazer sucesso na televisão nos anos 1980 e foi escalada para diversos papéis cômicos. O primeiro grande papel foi na série “The Fall Guy” e um dos marcos da sua carreira foi a sitcom “Night Court”, na qual interpretou Christine Sullivan. Em 1998, a atriz foi escalada para a comédia romântica “Quem Vai Ficar com Mary?”, em que viveu a mãe da protagonista interpretada por Cameron Diaz. A artista também esteve no elenco do filme “Quatro Natais e Um Amor”, de 2017, e na série “Chicago PD”. Em um comunicado divulgado pelo Deadline, a família disse que se orgulha não só da atriz, mas da pessoa que Markie foi: “Uma pessoa que fazia bolos elaborados para amigos, que costurou as cortinas dos primeiros apartamentos e nos mostrou como ser gentis, amorosos e misericordiosos em um mundo muitas vezes difícil”.