Morre MC Raposão, dono do hit ‘Estrada da Posse’, aos 45 anos

Cantor, que fazia dupla com MC Coiote, fez sucesso no funk na década de 1990

Reprodução/Instagram/mcraposao/05.08.2021 MC Raposão fez sucesso nos anos 1990 com o hit 'Estrada da Posse'



O cantor MC Raposão, que fez sucesso nos anos 1990 fazendo dupla com MC Coiote, morreu aos 45 anos. A notícia foi divulgada no perfil oficial do Furacão 2000 no Instagram. “Nosso inesquecível amigo, que entrou para a história do funk, agora está no céu. Que a massa funkeira se una em orações para que o Raposão descanse em paz! Deus está com ele agora”, informou em nota. Segundo o jornal Extra, o artista estava internado em Vitória, no Espírito Santo, desde o dia 18 de julho. Ele teria descoberto um câncer no pâncreas em estágio avançado após passar mal e fazer uma bateria de exames. Em nota, o perfil do Furacão 2000 disse que os familiares “tentaram de tudo e, infelizmente, ele não resistiu”. O dono do hit Estrada da Posse recebeu homenagens de fãs e famosos. “Hoje o funk está de luto, perdemos um ícone do funk, amigo, gente boa demais. Meus sentimentos a toda a família, amigos, e fãs, descanse em paz meu amigo”, escreveu MC Marcinho no Instagram. “Cantei muito [Estrada da Posse]. Descanse em paz”, postou o humorista Rafael Portugal.

