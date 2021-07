Morre Mike Mitchell, ator de ‘Gladiador’ e ‘Coração Valente’, aos 65 anos

Artista, que começou a carreira como fisiculturista, teve um ataque cardíaco em um barco na Turquia

Reprodução/YouTube/26.07.2021 Mike Mitchell no filme 'Dragon Kingdom'



O ator Mike Mitchell, que esteve no elenco de filmes como “Gladiador” e “Coração Valente”, morreu aos 65 anos na última sexta-feira, 23, enquanto estava a bordo de um barco na Turquia. Segundo divulgado pelo TMZ, um representante do artista disse a princípio que ele morreu de causas naturais, mas depois informou que Mike teve um ataque cardíaco. O agente, cujo nome não foi divulgado, contou que “foi muito difícil de acreditar”, pois foi uma morte repentina. “Uma pessoa honesta, um ator de verdade, um amigo verdadeiro. Desejo paciência para sua esposa, querida Denise Mitchell, e seus filhos”, declarou. A carreira de Mike começou como fisiculturista e ele ganhou diversos títulos e campeonatos na área. De acordo com o Deadline, o artista competiu pelo título de Homem Mais Forte da Grã-Bretanha e, em 2010, foi homenageado pela World Fitness Federation com o prêmio Living Legend. A estreia como ator aconteceu em 1994, quando foi escalado para “Coração Valente”, do diretor Mel Gibson, devido ao seu imponente tipo físico.