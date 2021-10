Ator William Shatner, que interpretou capitão Kirk, se torna pessoa mais velha a ir ao espaço; veja como foi

William Shatner, de 90 anos, esteve a bordo de um foguete lançado pela Blue Origin, de Jeff Bezos, em segundo voo tripulado da empresa

Blue Origin/Cover-Images.com via Reuters Connect Ator William Shatner embarcou em foguete da Blue One nesta quarta-feira



O ator William Shatner, de 90 anos, conhecido pelo seu papel como capitão Kirk na série “Jornada nas Estrelas”, se torna na manhã desta quarta-feira 13, a pessoa mais velha do mundo a chegar ao espaço. Ele embarcou em um foguete da Blue Origin, companhia do bilionário Jeff Bezos, ao lado da vice-presidente de missão e operações da Blue Origin, Audrey Powers, do cofundador da marca de satélites Planet Labs, Chris Boshuizen, e do cofundador da empresa de software Mediodata, Glen de Vries. Todos os tripulantes passaram por treinamentos extensos antes de serem considerados qualificados para viajar.

Ao todo, a “missão”, segunda tripulada da companhia, que partiu de uma base no Texas, terá 10 minutos de duração, parte desse tempo será usado para sair da atmosfera e outra parte para retornar, passando um tempo ainda menor realmente no espaço. “Os astronautas experimentarão cerca de três ou quatro minutos de gravidade zero e trafegarão sobre a linha de Kármán, conhecida como a fronteira internacional do espaço”, esclareceu a empresa Blue Origin em publicação nas redes sociais. Por causa dos ventos fortes na região, a missão atrasou alguns minutos, mas foi iniciada antes das 12h00. Antes de entrar no foguete, os astronautas fizeram uma curta viagem de carro entre a entrada da base de lançamento e o local no qual o foguete estava instalado. Ao longo do caminho, o grupo, que parecia nervoso, foi recebido por parentes e amigos com mensagens de apoio e cartazes.

Na porta do foguete, o bilionário Jeff Bezos cumprimentou e tirou foto com todos os tripulantes. Nos minutos anteriores à decolagem, mensagens enviadas pelos tripulantes do primeiro voo tripulado da Blue Origin ao espaço desejando sorte foram lidas para os novos passageiros. Em evento realizado na última semana, o ator que estrelou Star Trek há mais de 50 anos falou da expectativa para chegar ao espaço e brincou afirmando que estava “aterrorizado”. Antes dele, o recorde de pessoa mais velha do mundo a chegar ao espaço tinha sido batido também em um foguete de Bezos no mês de julho, quando ele levou em um voo semelhante a aviadora Wally Funk, de 82 anos, que fez parte do Mercury 13, um grupo de mulheres treinadas para viajar ao espaço no começo de 1960 que foi cancelado sem que nenhuma delas pudesse entrar em um foguete.

Veja vídeo da decolagem ao vivo: