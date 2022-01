Naiara Azevedo fala de Marília Mendonça no ‘BBB 22’: ‘Não era minha melhor amiga’

Em um papo com Pedro Scooby, cantora deu detalhes da sua relação com a Rainha da Sofrência

Reprodução/Globo Naiara Azevedo comentou sobre sua relação com Marília Mendonça



A cantora Naiara Azevedo falou da sua relação com a cantora Marília Mendonça durante uma conversa com o surfista Pedro Scooby no “BBB 22”. A dona do hit 50 Reais falou da sua admiração pela Rainha da Sofrência e confessou que elas nunca foram próximas. “A gente teve a oportunidade de conversar sobre muitas coisas, a gente teve uma troca muito bacana de ideias e de energia e eu tive a oportunidade de dizer muitas coisas que eu sempre quis falar para ela. Não era minha melhor amiga, mas é uma pessoa que tem um espaço e sempre vai ter no meu coração como admiradora e como fã [que sou] e como ser humano”, disse Naiara. “Nos bastidores vi que ela é um ser humano incrível. Eu falo ‘é’, nunca falo ‘era’ porque ela vai ser para sempre, não se apaga uma história”, conluiu. Scooby concordou.

Essa não é a primeira vez que Naiara comenta de Marília na casa mais vigiada do Brasil, ela, inclusive, já cantou para alguns brothers um trecho da música que gravou com a sertaneja e pretendia lançar em fevereiro, durante o confinamento. O problema é que a sister não sabe da confusão que está acontecendo aqui fora. Assim que ela foi pré-confinada, o cantor João Gustavo, irmão de Marília, criticou Naiara e sua equipe por essa estratégia de lançamento. “Você nunca enganou ninguém. Todo mundo já sabia que você entraria no ‘BBB’ para se promover, e eu sei que você não vai tirar o nome da minha irmã da boca, então eu vou fazer de tudo para que você não fique dentro dessa casa. Eu não vou aceitar não, gente, ninguém vai ganhar em cima dela [Marília] não”, afirmou o irmão de Marília. A família da cantora, que morreu em novembro do ano passado em um acidente aéreo, também se posicionou contra a sister. Com a repercussão, a equipe de Naiara disse que respeitará a família e só lançará a música com a autorização dos familiares.