Faustão testa positivo para a Covid-19 e Band suspende gravações do novo programa

Emissora informou que o apresentador ‘está assintomático, passa bem e seguirá trabalhando em casa cumprindo a quarentena’

Reprodução/Band/12.01.2022 Com Covid-19, Faustão precisou cancelar as gravações do novo programa



O apresentador Fausto Silva testou positivo para a Covid-19 e as gravações do programa “Faustão na Band” foram canceladas. A informação foi confirmada pela emissora paulista nesta quarta-feira, 19. “Cumprindo os protocolos determinados pelo corpo médico da Band, Fausto Silva fez o exame PCR para detecção da Covid-19 e o resultado deu positivo. O apresentador está assintomático, passa bem e seguirá trabalhando em casa cumprindo a quarentena. As gravações do programa ‘Faustão na Band’ estão suspensas”, informou a emissora em nota.

Os programas que serão exibidos até a próxima quarta-feira, 26, já estão gravados e, como a previsão é que Fausto já retorne aos estúdios no ínicio da próxima semana, a exibição da atração não deve ser afetada. Faustão estreou na Band na última segunda-feira, 17, com bons índices de audiência. Na Globo, ele comandava um programa dominical, mas na Band decidiu encarar o desafio de apresentar um programa diário, sendo que a cada dia da semana há um quadro diferente no programa. João Guilherme, filho do apresentador, e a jornalista Anne Lottermann ajudam Fausto a comandar a atração.