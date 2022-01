Vaza vídeo íntimo de Natália, do ‘BBB 22’; equipe da sister se posiciona

Modelo aparece fazendo sexo oral na gravação que circula nas redes sociais e administradores alertaram que vão tomar ‘as providências cabíveis’

Reprodução/Globo Circula nas redes sociais um vídeo íntimo de Natália, do 'BBB 22'



Um vídeo íntimo de Natália, participante do “BBB 22”, vazou e, logo, começou a circular nas redes sociais. Na gravação, a sister aparece praticando sexo oral. A equipe da modelo se manifestou nas redes sociais sobre o assunto, confirmando a veracidade do vídeo. “Já temos conhecimento do vídeo que está circulando! Tomaremos as providências cabíveis”, escreveram os administradores das redes sociais de Natália nesta quarta-feira, 19, no Twitter. Eles também lamentaram o ocorrido e pediram a ajuda da torcida da sister para tirar o vídeo de circulação.

“O compartilhamento desse conteúdo é um desrespeito a participante enquanto mulher e também a família dela. Isso é muito sério e nenhuma pessoa deveria passar por essa exposição. Pedimos que denunciem todas as publicações e também perfis que estão compartilhando. Precisamos derrubar esse conteúdo e precisamos da ajuda de vocês.” Natália faz parte do grupo Pipoca e, além de modelo, é designer de unhas. A sister tem 22 anos, é de Belo Horizonte e, em seu vídeo de apresentação, contou que descobriu que tinha vitiligo quando criança. “Tinha vergonha, tampava, até eu conseguir entender o que é e me respeitar dessa forma”, contou. Nesta primeira semana de jogo, Natália gerou polêmica ao dar uma opinião controversa sobre a escravidão.

