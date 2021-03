Morre o ator Léo Rosa, aos 37 anos, vítima de câncer

Renato Goés fez uma homenagem ao artista que fez uma recente participação em ‘Amor de Mãe’

Reprodução/Instagram/leonardorosa____ Léo Rosa fez várias novelas na Record e último trabalho foi na Globo



O ator Léo Rosa morreu no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 9, aos 37 anos, vítima de um câncer. O ator estava lutando contra a doença desde 2018, quando descobriu um câncer nos testículos, ele fez tratamento, mas a doença acabou se espalhou para outras áreas do corpo. Léo passou por diversas sessões de quimioterapia e, segundo o colunista Fefito, do UOL, ele também vinha apostando em um tratamento alternativo e, por conta disso, decidiu morar mais próximo à natureza e adotar um estilo de vida mais saudável. Nas redes sociais, o ator Renato Goés confirmou a notícia da morte com uma homenagem ao amigo. “Te amo. Só queria ter dado um abraço. Descansa guerreiro. Corre feito água”, escreveu na legenda de um vídeo em que Léo aparece em uma cachoeira.

O último trabalho do artista na televisão foi uma participação em “Amor de Mãe”. “Volta ao ar na tela da Rede Globo. Novela (aula) da Manuela Dias com equipe e elenco espetaculares. Ah, e é meu trabalho mais recente na TV também, aquela participação mais do que especial”, escreveu Léo no Instagram no último dia 1º de março. Antes de atuar na Globo, o ator ficou conhecido por protagonizar a novela “Vidas Opostas” (2006), na Record TV. Depois disso, ele esteve no elenco de diversas outras produções da emissora paulista como “Amor e Intrigas”, “Rei Davi”, “Milagres de Jesus” e “Escrava Mãe”.