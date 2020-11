Morre pai do cantor Léo Santana aos 68 anos

Lourival Cupertino de Santana teve um infarto fulminante em casa

Reprodução/Instagram/leosantana Léo Santana, pai



Lourival Cupertino de Santana, pai do cantor Léo Santana morreu na noite da última quinta-feira, 5, em Salvador, na Bahia. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor a Jovem Pan. Conhecido como Sr. Lourival, o pai do artista teve um infarto fulminante por volta das 23h na sua casa. Ele tinha 68 anos e deixa a esposa, três filhos e um neto. O sepultamento acontece nesta sexta-feira, 6, mas será restrito devido à pandemia e seguirá as normas de segurança.