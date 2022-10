Morre Robbie Coltrane, o Hagrid de ‘Harry Potter’, aos 72 anos

Artista escocês morreu em casa; ele enfrentava problemas de saúde há dois anos

Reprodução/Warner Robbie Coltrane interpretou Rubeus Hagrid em 'Harry Potter'



O ator Robbie Coltrane, famoso por interpretar Rubeus Hagrid na franquia “Harry Potter”, morreu aos 72 anos. Segundo o Deadline, o artista faleceu em sua casa em Larbert, na Escócia. Ele enfrentava problemas de saúde há dois anos, mas os detalhes não foram divulgados. O ator escocês apareceu em todos os filmes do bruxo mais famoso do cinema, sendo o primeiro “A Pedra Filosofal”, em 2001, e o último “Relíquias da Morte – Parte 2”, em 2011. Ao longo dos anos, Robbie conquistou inúmeros fãs por dar vida a esse personagem inspirado na série de livros de J.K. Rowling. Ao lado do ator Daniel Radcliffe, intérprete de Harry Potter, ele protagonizou cenas icônicas da franquia, como quando revela ao protagonista: “Você é um bruxo, Harry”. Recentemente, o artista participou do especial da HBO Max “De Volta a Hogwarts”, que celebrou os 20 anos do lançamento dos filmes. “O legado dos filmes é que a geração dos meus filhos mostrará para os filhos deles, então você pode assistir daqui a 50 anos, fácil. Eu não estarei aqui, infelizmente, mas Hagrid estará, sim”, declarou o ator no especial que entrou no catálogo do streaming em janeiro deste ano. Robbie, que também era comediante e escritor, apareceu em dois filmes de James Bond: “007 – GoldenEye”, de 1995, e “077 – O Mundo não é o Bastante”, de 1999, como o mafioso russo Valentin Dmitrovich Zukovsky. O ator também se destacou na série “Cracker”, que rendeu a ele três prêmios Bafta.