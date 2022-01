Emma Watson ri de erro da HBO Max no especial ‘Harry Potter: De Volta a Hogwarts’

Enquanto atriz falava de sua infância, foi colocada uma foto da Emma Roberts criança; plataforma de streaming admitiu o erro e disponibilizou uma nova versão do título

A atriz Emma Watson comentou sobre um erro que não passou despercebido pelos fãs no especial “Harry Potter: De Volta a Hogwarts”, disponível na HBO Max. Uma foto da atriz Emma Roberts criança foi colocada na atração no momento que a intérprete de Hermione Granger dá um depoimento sobre sua infância. Na última quarta-feira, 5, a atriz postou no Instagram a foto de Emma Roberts que aparece erroneamente no especial que celebra os 20 anos do lançamento do primeiro filme e brincou: “Eu não era tão fofa assim (risos)”. A HBO Max entrou na brincadeira e comentou a publicação da artista fazendo uma referência à saga: “Tem certeza de que não foi o efeito de uma Poção Polissuco?”. Antes disso, a plataforma de streaming já tinha se manifestado e explicado que o erro foi corrigido. “Fãs de Harry Potter, bem visto! Vocês trouxeram à nossa atenção um erro de edição de uma fotografia mal etiquetada. Uma nova versão já está disponível”, disseram os produtores em um comunicado divulgado pelo Deadline. Além de Emma Watson, Daniel Radcliffe e Rupert Grint participam desse reencontro, que também contou com os diretores dos filmes e com outros atores que fizeram parte do projeto.