Morte de Rita Lee é destaque na imprensa internacional: ‘Ícone do rock brasileiro’

OTÁVIO MAGALHÃES/ESTADÃO CONTEÚDO A cantora Rita Lee durante apresentação no Hollywood Rock, realizado no Maracanã, em 1995, no Rio de Janeiro (02/02/1995)



A morte da cantora Rita Lee gerou grande repercussão, não só no Brasil, com amigos, familiares e fãs se despedindo, como também foi destaque na imprensa internacional. Jornais dos Estados Unidos, França, Espanha, Argentina e outros países falaram sobre sua morte e a classificaram como ‘Ícone do rock brasileiro’. Eles também destacaram alguns de seus principais sucessos, como “Lança Perfume”, “Ovelha Negra”, “Mania de Você”, “Agora só falta você” e “Saúde”. Rita Lee morreu na segunda-feira, 8, em casa, diz uma publicação feita no Instagram da cantora. A cantora foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021, sendo submetida a tratamentos de imunoterapia e radioterapia. Em abril de 2022, Beto Lee, um de seus filhos, anunciou que sua mãe estava curada. Em fevereiro, a compositora deu entrada no hospital Albert Einstein, em São Paulo, e preocupou os fãs. A família se manifestou na ocasião dizendo que a artista estava apenas sendo submetida a exames. Em sua última aparição na internet, em abril, Rita estava ao lado do marido, Roberto de Carvalho, e empolgou fãs e artistas amigos da cantora. Rita Lee será velada no Planetário do Parque Ibirapuera na quarta-feira, 10. O velório será aberto ao público das 10h às 17h. A pedido da artista, ela será cremada e a cerimônia será privada.