Morte do ator de ‘Carinha de Anjo’ foi causada por asfixia acidental, aponta laudo

Luiz Carlos Araújo foi encontrado morto em seu apartamento e caso passou a ser investigado

Reprodução/Instagram/luizcarlosaraujo_arte/23.09.2021 Luiz Carlos Araújo morreu por asfixia, aponta laudo do IML



O ator Luiz Carlos Araújo morreu de forma acidental, conforme aponta o laudo do Instituto Médico Legal (IML) que foi divulgado nesta quinta-feira, 23, pela Polícia Civil de São Paulo. As análises apontaram que o ator faleceu por asfixia e uso de drogas. Ele foi encontrado sem vida no último dia 11 de setembro e ao lado do seu corpo havia bebida alcóolica, antidepressivos e cocaína. Na cabeça do ator, também foi encontrado um saco plástico, que ele teria usado para inspirar e expirar o ar, sendo esse um método polêmico usado para tentar conter a ansiedade.

Luiz Carlos passou dias desaparecido e deixou familiares e amigos preocupados. Pessoas próximas do ator decidiram procurá-lo em sua casa e, ao chegaram no local, sentiram um cheiro forte e optaram por chamar a Polícia Militar, que arrombou a porta do apartamento e encontrou o artista morto. O ator, que faleceu aos 42 anos, ficou conhecido por atuar em musicais como “Lisbela e o Prisioneiro – O Musical” e “Dois Filhos de Francisco” e por integrar o elenco da novela “Carinha de Anjo”, do SBT. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou à Jovem Pan que o caso continua sendo investigado.

*Com informações do repórter Maicon Mendes