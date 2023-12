Motorista que atropelou Kayky Brito planeja se candidatar a vereador do Rio de Janeiro nas próximas eleições 

Diones da Silva revelou o desejo de entrar para política e dar voz para aqueles que precisam ser atendidos

Reprodução/Instagram/@dionezcoelho23 Diones da Silva disse que em breve dá mais informações sobre seu ingresso na política



O motorista que atropelou o ator Kayky Brito, revelou neste sábado, 2, que pretende se candidatar a vereador. “Pretendo vir candidato nessa próxima eleição o Rio de Janeiro. É algo que venho conversando com pessoas influentes em off”, disse Diones da Silva Coelho, respondendo uma das perguntas da caixa de pergunta que ele abriu no Instagram, conta a qual já possui mais de 180 mil seguidores. “Mais para frente isso vai ser formalizado. Creio que tem muita coisa boa pra ser feita, para agregar pra gente que precisa”, disse o motorista, acrescentando que muitas áreas precisam ser melhoradas e pessoas que precisam ter voz e serem atendidas. “Então, sim, eu pretendo. Mais para frente falarei mais sobre o assunto, quando estiver mais concreto”, disse o Diones, que virou influenciador após o acidente envolvendo o ator Kayky Brito, que aconteceu no dia 2 de setembro na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Como influenciador, ele tem postado vídeos de motivação e divulgando marcas, até possui um e-mail para contato de publicidade. Recentemente, ele se submeteu a uma harmonização artificial e compartilhou o resultado nas redes sociais.