Paulo Gustavo apresenta melhora, mas médicos explicam que situação ainda é crítica

Equipe médica disse que há um longo caminho pela frente, mas estão confiantes na recuperação do ator

Instagram/@paulogustavo31 Paulo Gustavo passou por cirurgias e ainda precisa do pulmão artificial



O ator Paulo Gustavo, internado no Rio de Janeiro desde o dia 13 de março com Covid-19, apresentou uma melhora no seu quadro clínico, mas segue em terapia intensiva e em “situação grave”. Conforme o boletim médico divulgado nesta quinta-feira, 15, o artista precisou passar por procedimentos cirúrgicos e intervenções como broncoscopias, exame para obter imagens do trato respiratório, tudo devido às complicações pulmonares. “Finalmente conseguimos sanar as fístulas bronco-pleurais identificadas. Nas últimas 48 horas também observamos a normalização da coagulação com o tratamento instituído e não mais detectamos sinais de hemorragias. A situação clínica do paciente, embora ainda crítica, traz à equipe profissional mais confiança em sua recuperação. Estamos cientes de que ainda temos um caminho pela frente”, informou a equipe médica em nota.

Também foi ressaltado que Paulo Gustavo continua necessitando de ventilação mecânica e ECMO, que atua como um pulmão artificial. O intérprete de Dona Hermínia está recebendo um tratamento com direito a tudo o que há de mais atual nos principais centros hospitalares internacionais, garantiram os médicos. A família do artista mais uma vez agradeceu o carinho e as orações dos fãs e também pediu para que as pessoas continuem enviando boas energias para todos os pacientes que estão na luta contra a Covid-19. Durante o período de internação, Paulo Gustavo precisou de uma transfusão de sangue e Thales Bretas, marido do ator, puxou uma campanha nas redes sociais incentivando a doação de sangue nesse período de pandemia.