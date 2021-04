Filho de Tim Maia, cantor Léo Maia fala sobre processo movido pelo irmão por danos morais

Cantor falou da desavença com Carmelo Maia após ele investir no projeto ‘Tim Maia for Kids’

Reprodução/Instagram/leomaiaoficial/15.04.2021 Léo Maia falou o irmão processou ele por causa do projeto 'Tim Maia for Kids'



O cantor Léo Maia aprendeu desde cedo com seu pai, o cantor Tim Maia, que para ser artista é preciso ter humildade e foi com esse pensamento que construiu sua carreira e se esforça para manter sempre viva a obra de Tim. O artista deu detalhes da sua relação com o pai e comentou sobre o processo movido pelo irmão nesta quinta-feira, 15, do quadro “No Caminho Te Explico”, do programa Morning Show, no qual o apresentador Fred Ring e seus convidados conversam e cantam a bordo de um Volvo XC90. Léo disse que aprendeu a cantar e a tocar violão com Tim Maia, mas antes de dar os primeiros passos na música, ele recebeu um presente inusitado do pai. “Ganhei uma vassoura e ele falou que a primeira aula de música tinha que ser de humildade, tive que varrer o estúdio”, contou. O intérprete de Primavera, Não Quero Dinheiro e Azul da Cor do Mar morreu em março de 1998 e Léo comentou que foi acolhido tanto pelos fãs e quanto pelos artistas que trabalhavam com seu pai e isso abriu muitas portas para ele na música

Durante o passeio, Léo também comentou sobre o processo movido pelo seu irmão, Carmelo Maia. “Meu pai faleceu, eu herdei um violão, um contrabaixo, uma bateria, uma pilha de discos e uma pilha de livros. Eu cheguei para os meus irmãos e disse: ‘Essa é minha herança, estou indo embora’”, relembrou o cantor. Depois de 22 anos, ele decidiu desenvolver um projeto chamado “Tim Maia for Kids”, com o intuito de contar a história do seu pai para o público infantil. “Gastei uma grana, fiz 21 filmes em desenho animado, a crítica falou bem, fiquei um ano trabalhando nisso. Aí ele [Carmelo] me mete mais de um processo. Um de R$ 3 milhões e outro de R$ 700 mil e mais alguma coisa por danos morais. Fora os juros de 10% ao mês.” Para Léo, o problema do irmão é não ter o mesmo talento que ele para a música. “Ele tem uma casa maravilhosa de R$ 4,8 milhões, mora em um condomínio de milionário, mas ele não canta”, disse o artista que logo começou a tocar seu vilão e cantar como Tim Maia.