Mulher de Maurílio, dupla de Luiza, tem fé na sua recuperação: ‘Não desistiu por um segundo’

Sertanejo está internado na UTI desde que sofreu paradas cardíacas; boletim médico diz que estado é grave

Reprodução/Instagram/luanarsr/17.12.2021 Luana Ramos pediu para que continuem orando por Maurílio



Luana Ramos, mulher do cantor Maurílio, que faz dupla com Luiza, usou as redes sociais para falar como o artista está reagindo no hospital. O sertanejo sofreu ataques cardíacos na última terça-feira, 14, e está internado em estado grave. “E já se passaram 48 horas! Tempo em que você não desistiu nem por um segundo! Você é muito forte! É tanta força que emana de você, que fortalece os teus que estão te esperando do lado de fora daquela UTI. No seu tempo meu amor, se recupere com segurança! Estamos aqui pra você e por você”, escreveu Luana na madrugada desta sexta-feira, 17, no Instagram. Ela aproveitou para pedir aos fãs que permaneçam rezando pelo sertanejo. “Continuem orando! Deus está agindo! Obrigada a todos que já estão chamando a Deus pela vida do Maurílio. Continuem, não parem.” No post, a mulher do cantor também postou a letra da música gospel A Última Palavra, Antônia Gomes.

No boletim médico divulgado na noite de quinta-feira, 16, o Hospital Jardim América informou que Maurílio apresentou uma melhora no seu quadro clínico, mas seu estado permanece grave. Após uma avaliação da equipe de nefrologia, foi identificado uma “lesão renal, possivelmente secundária ao tromboembolismo pulmonar e às paradas cardíacas” e, com isso, deu-se início à terapia de hemodiálise. Ele também realizou ultrassom dos membros inferiores e foram identificados “trombos no sistema venoso da perna direita, algo também esperado em pacientes com condições similares”. O cantor está aos cuidados de uma equipe multidisciplinar do hospital de Goiânia.