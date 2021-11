Morre a jornalista Cristiana Lôbo, aos 63 anos, em São Paulo

Colunista política tratava um meiloma múltiplo há alguns anos e uma pneumonia que contraiu nos últimos dias agravou seu estado de saúde

Reprodução/Twitter/cristilobo/11.11.2021 Cristiana Lôbo morreu aos 63 anos após luta contra um câncer



A jornalista Cristiana Lôbo morreu nesta quinta-feira, 11, aos 63 anos, em São Paulo. A colunista política estava internada no hospital Albert Einstein e já tratava há alguns anos de um meiloma múltiplo, um tipo de câncer que afeta as células plasmáticas, e seu estado de saúde foi agravado por uma pneumonia que contraiu nos últimos dias, conforme foi divulgado pela GloboNews. A apresentadora Leilane Neubarth chorou a falar da parceira de profissão, que atuou no jornalismo por mais de 30 anos. “Aprendi demais com ela, com pessoa e como jornalista”, afirmou. A jornalista já estava afastada da TV e das redes sociais há alguns meses e o público estranhou. Em junho desde ano, ela usou as redes sociais para explicar por que estava fora do ar. “Olá pessoal! Passo por aqui para dizer que está tudo bem comigo e com o tratamento de saúde. E, tão logo possa, volto com força e garra na GNews, no G1 e aqui no Twitter. Obrigada a todos pelas manifestações de carinho. Até logo”, escreveu a profissional, que já estava há quase um ano de licença médica.