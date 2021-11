Rafael Ilha afirma que sabe verdadeiro motivo da morte de Gugu: ‘Tem algo além’

Ex-Polegar também falou que todos sabiam que o apresentador era bissexual e que o relacionamento dele com Thiago Salvático não era um segredo para a família

Rafael Ilha, ex-integrante do grupo Polegar, voltou a falar que não acredita que Gugu Liberato morreu após sofrer um acidente doméstico. O apresentador faleceu em novembro de 2019, aos 60 anos, e, segundo foi divulgado na época, ele caiu do sótão de sua casa nos Estados Unidos ao tentar fazer um reparo no ar-condicionado. “Gugu não trocava nem a pilha do microfone, ele não sabia [fazer isso], quanto mais mexer num sistema de condicionamento de ar. Eu não acredito [na história] do jeito que ele morreu, tem algo além. Pode ter sido uma fatalidade, independente da situação, mas falar que o cara subiu [no sótão] não foi. Foi uma situação passional que teve ali dentro [da casa] que só a Rose [Miriam de Di Matteo] e o filho dele [João Augusto] sabem qual foi”, comentou o artista no canal do YouTube “Na Real”.

O vencedor de “A Fazenda 10” disse ainda que Rose Miriam, que tenta provar na Justiça que tinha uma união estável com Gugu para ter sua parte da herança, pode em algum momento soltar o que ela supostamente esconde. “A maioria das pessoas do meio artístico sabe, fui um dos primeiros caras a saber o que aconteceu mesmo. Conheço algumas pessoas pontuais da família dele [Gugu]. Uma hora a conta chega.” Para o ex-Polegar, a mãe dos filhos do apresentador merece receber parte da herança estimada em R$ 1 bilhão. Rafael também disse que o relacionamento que Gugu mantinha com o chef de cozinha Thiago Salvático não era um segredo para ninguém. “Todo mundo saiba, a família dele sabia, a mulher dele sabia. Quando ele estava vivo, todo mundo já sabia que ele era bissexual”, afirmou.