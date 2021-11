ENQUETE – Quem deve ficar em ‘A Fazenda 13’: Bil, Dayane ou Gui Araújo?

Indicação de Rico, MC Gui venceu a Prova do Fazendeiro e conseguiu se livrar da roça

MC Gui venceu a Prova do Fazendeiro que aconteceu na noite de quarta-feira, 24, em “A Fazenda 13” e conseguiu se livrar na roça. Ele disputou o cobiçado chapéu com Bil Araújo e Dayane Mello. Os perdedores se juntaram a Gui Araújo, que já estava na roça, e, agora, os peões disputam a permanência no jogo. A prova exigia habilidade e sorte, os participantes tinham que usar uma empilhadeira para colocar produtos de uma prateleira e, completando essa etapa, eles tinham que abaixar cortinas que cobriam esses produtos e tocar o sino. Na votação e terça-feira, 23, MC Gui foi indicado à roça por Rico, que era o fazendeiro. Gui Araújo e Solange Gomes foram os mais votados pela casa, Rico precisou desempatar e mandou o ex-namorado de Anitta para a berlinda. Dayane foi puxada da baia por Gui Araújo e ocupou o terceiro banquinho da roça, já Bil sobrou na dinâmica do resta um. A eliminação acontece nesta quinta-feira, 25. Quem você quer que continue na competição?