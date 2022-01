Mulher do apresentador da Globo Léo Batista é encontrada morta em piscina de casa

Polícia realizou perícia no local e inquérito foi instaurado para apurar circunstâncias da morte

Reprodução/Globo Léo Batista encontrou a mulher morta na piscina de casa, no Rio



Leyla Belinaso, mulher do jornalista da Globo Léo Batista, foi encontrada morta pelo marido na piscina de casa no último sábado, 29, em Jacarepaguá. Procurada pela Jovem Pan, a Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou a informação e disse que o caso está sendo investigado. “De acordo com a 32ª DP (Taquara), um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte. A perícia foi realizada no local e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro. As investigações estão em andamento”, informou a polícia em nota. A Globo lamentou o ocorrido e, sem dar detalhes do caso, divulgou que Layla morreu após sofrer um infarto. Conforme divulgado pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles, o ex-apresentador do “Globo Esporte” dentro de casa quando Leyla entrou na piscina. Ao sair, ele teria visto a mulher segurando uma boia, mas com o rosto dentro da água. Léo pulou de imediato na piscina, mas a parceira já estava sem vida.