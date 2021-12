Murilo Huff celebra aniversário de 2 anos do filho com Marília Mendonça

Léo ganhou uma festa com o tema ‘Galinha Pintadinha’; cantor postou fotos com Ruth Moreira, sua ex-sogra, e Gustavo, seu ex-cunhado

Reprodução/Instagram/murilohuff/17.12.2021 Murilo Huff mostra detalhes da festa de aniversário do filho, Léo



O cantor Murilo Huff mostrou um pouco de como foi a festa de aniversário de 2 anos do filho, Léo, fruto do seu relacionamento com a cantora Marília Mendonça. O evento aconteceu na tarde de quinta-feira, 16, e o tema foi “Galinha Pintadinha”. Ruth Moreira, mãe da Rainha da Sofrência, e Gustavo, seu irmão, participaram da festa, que contou apenas com pessoas próximas à família. Na legenda da publicação, Murilo escreveu: “Que possamos comemorar essa data por muitos e muitos anos juntos”. A cantora Maiara, uma das melhores amigas de Marília, comentou a publicação: “Amo vocês”. Além de mostrar detalhes da festa, o cantor também fez um post em homenagem ao filho.

“Pouco antes de você vir ao mundo, um amigo me falou: ‘Quando o Léo nascer a sensação que você vai ter será a mesma de tirar seu próprio coração do peito e segurar no colo’. Em palavras é exatamente o que eu sinto. Meu coração hoje corre pra lá e pra cá, não para um segundo e tem o sorriso mais lindo do mundo”, começou escrevendo. “Não é só você que faz dois anos de idade, mas eu também! Faz dois anos que eu me sinto vivo de verdade por ter você do meu lado, meu filho, e mesmo sem você entender, hoje te agradeço por isso e agradeço a Deus pela sua vida e sua saúde. Eu prometo que vou cuidar de você hoje e sempre.” Após a morte de Marília, que foi vítima de um acidente aéreo em novembro deste ano, Murilo concordou em ter a guarda compartilhada do filho com Ruth.