George Henrique e Rodrigo revelam bastidores de ‘Vai Lá em Casa’, última música lançada por Marília Mendonça

Música chegou às plataformas de áudio dias antes da cantora morrer e, em pouco mais de um mês, já ficou no Top 2 do Spotify

Divulgação/George Henrique & Rodrigo Última música lançada por Marília Mendonça antes do acidente foi com George Henrique e Rodrigo



A dupla George Henrique & Rodrigo foi a última a lançar uma música em parceria com Marília Mendonça antes do acidente aéreo que resultou na morte da cantora aos 26 anos. O hit Vai Lá Em Casa, lançado dias antes do óbito da artista, já chegou ao Top 2 do Spotify e no Top 200 do ranking global. Em pouco mais de um mês, a faixa já possui mais de 23 milhões plays no streaming de música e mais de 32 milhões de visualizações no YouTube. Em um bate-papo com a Jovem Pan, os sertanejos afirmaram que se sentem presenteados por Deus por terem tido a oportunidade de gravar com a “Rainha da Sofrência” e reforçam que ela permanecerá viva por meio de sua música, que marcou o gênero sertanejo. “Essa foi a última faixa lançada, mas felizmente ela tem muitas parcerias gravadas com outros artistas, pois precisamos muito de Marília em nossas vidas”, comentou Rodrigo.

Além de ser um sucesso como cantora, Marília também cativava todos à sua volta como pessoa. A dupla definiu os bastidores da gravação de Vai Lá Em Casa como “um momento sensacional”. “Estávamos todos com um astral ótimo, felizes pelo projeto e felizes por ter pessoas tão especiais ao nosso lado. Ela gostou da música de cara. No dia, fizemos até dancinhas”, contou George Henrique. “Pensando hoje, não poderíamos ter escolhido uma música melhor para cantarmos com ela. Foi especial termos aquele baita sorriso entre nós! Marília sempre fez a diferença, ela já chegou fazendo a diferença quando ajudou as mulheres a ganharem força na música sertaneja”, acrescentou. A artista, de fato, ajudou a mudar o cenário da música e foi um dos principais nomes do movimento “feminejo”. O que chamou atenção em Marília foram suas fortes composições, que expressam os sentimentos das mulheres de uma forma mais real e menos romantizada.

Emoção nos shows

Vai Lá Em Casa possui uma levada mais animada, assim como essência da dona dos hits Infiel e Todo Mundo Vai Sofrer. “O bom dessa música é que ela tem uma emergia bem para cima, como foi nosso encontro com a Marília, e é assim que vamos lembrar dela”, afirmou Rodrigo. Por outro lado, cantar esse hit nos shows após a morte da cantora tem sido uma tarefa delicada. “Claro que esse momento é sempre muito emocionante, mas acreditamos que ela estaria muito alegre em ver tudo o que Vai Lá Em Casa Hoje está alcançando, é uma energia incrível nos shows, com todo mundo cantando bem alto e forte. É o que sempre queremos quando gravamos um trabalho, porque quem determina o sucesso é sempre o público”, falou George Henrique.

Esse hit faz parte do projeto “Ao Vivo em Brasília”, um DVD que foi fracionado e será lançado no formato de três EP’s. O primeiro, que possui cinco faixas, já está disponível nas plataformas de música. Fora Marília, esse trabalho também conta com participações especiais de Bruno e Marrone, Gusttavo Lima e DJ Lucas Beat. George Henrique explicou porque a dupla decidiu dividir o lançamento do DVD em partes: “Estamos bem otimistas e confiantes de que esse é o melhor trabalho de nossas vidas até agora. Como não se trabalha mais o DVD físico, a melhor estratégia é dividir as faixas, assim podemos levar nossa música e não ‘queimar’ todas as faixas de uma só vez. É uma prática comum fragmentar os lançamentos desde que a internet ganhou força”. As datas de lançamento dos novos EP’s ainda não foram divulgadas, mas Rodrigo garantiu: “Já estão a caminho, então aguardem, porque vem muita moda sertaneja por aí”.