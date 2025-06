Murilo Huff vai à Justiça para obter guarda total do filho após morte de Marília Mendonça

Desde a morte da cantora, ocorrida em novembro de 2021, Léo tem vivido com sua avó sob um regime de guarda compartilhada

Murilo Huff, de 29 anos, decidiu entrar com um pedido na Justiça para obter a guarda total de seu filho, Léo Huff, de 5 anos, que é fruto de seu relacionamento com a cantora Marília Mendonça. A informação foi divulgada pelo portal Leo Dias no final da tarde desta segunda-feira (23). Desde a morte de Marília, ocorrida em novembro de 2021, Léo tem vivido com sua avó, Ruth Moreira, em Goiânia, sob um regime de guarda compartilhada. “Muito triste ver as pessoas criando histórias sem saber a verdade”, ressaltou Murilo, após o caso, tratado com segredo de Justiça, se tornar de conhecimento público. “Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente não posso expor todas as provas e fotos que eu tenho, pois está em segredo de Justiça. Mas a verdade prevalecerá”, explicou o cantor, por meio de nota compartilhada no Instagram. Na mesma mensagem, Murilo diz que não deseja afastar o filho da família materna. “Nunca quis e não quero”, frisa.

Ruth Moreira rebateu as acusações, de maneira indireta. Ela propagou uma mensagem de teor religioso, por meio dos Stories no Instagram. “O Senhor manda-te dizer nesta manhã: ‘Continue plantando com lágrimas, que no momento certo você vai colher’. O joio nasce junto, mas é isso que Ele vai fazer também no momento certo. O Senhor arranca e separa o joio do trigo”, disse. Em seguida, ela acrescentou: “Continue, continue plantando. Quem planta com lágrimas, com alegria vai colher seus frutos. Bom dia, a palavra para essa semana é uma palavra de Deus”.

Veja a publicação:

*Reportagem produzida com auxílio de IA