Victor Pecoraro se descuida ao trocar de roupa e mostra demais em ‘A Fazenda 13’

Ator tinha acabado de sair do banho e estava se secando na baia quando cometeu o deslize

Reprodução/Record/06.10.2021 Victor Pecoraro estava se secando quando quase mostrou de mais em 'A Fazenda 13'



Victor Pecoraro se descuidou na hora de ajeitar a sunga após tomar um banho e quase mostrou demais em “A Fazenda 13”. O ator estava se secando com a toalha quando decidiu ajeitar as partes íntimas. O problema é que ele acabou puxando a sunga para frente de forma exagerada e quase deixou tudo à mostra. O vídeo do momento começou a circular nas redes sociais, mas não é possível ver nada explícito, pois a cama da baia acabou tampando parte da câmera que filmava o ator no momento. Tiago Piquilo, Rico e Aline Mineiro, que estão na baia com Victor, estavam próximos do peão, mas ninguém notou o deslize.

Vale lembrar que os participantes que estão na baia não podem tomar banho na sede e precisaram encarar uma ducha fria que fica no mesmo local em que dormem com seus pijamas xadrez. Em toda votação, um dos peões da baia é puxado para a roça. Erika, que foi a mais votada pela casa no programa ao vivo da última terça-feira, 5, poupou Victor e puxou Tiago da baia para roça. Nesta quarta-feira, 6, a ex-bailarina do Faustão disputa o chapéu do fazendeiro com Rico e Dayane Mello. Tiago foi vetado e já está oficialmente na roça.