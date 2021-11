Myrian Rios lamenta morte da mãe e recebe apoio de famosos

Atriz fez postagens homenageando Zulma Rios nas redes sociais: ”Estará presente em nossos corações’

Reprodução/Instagram/myrianrios/15.11.2021 Myrian Rios disse que ausência da mãe é apenas física após sua morte



A atriz Myrian Rios usou as redes sociais para lamentar a morte de sua mãe, Zulma Rios. “Sua ausência é apenas física. Mãe, você estará sempre presente em nossos corações”, escreveu a artista em uma publicação do Instagram no último domingo, 14. Conforme divulgado pela Quem, Zulma tinha 84 anos e sofreu uma crise de broncoespasmo. Vários artistas desejaram força a Myrian e sua família. “Deus te abençoe, Myrian, e meus sinceros sentimentos. Deus a tenha”, escreveu o ator Humberto Martins. “Muito triste perder a mãezinha, sei bem! Meus sentimentos a você, filha, e todos da família! Que Deus a receba de braços abertos! Força e fé”, comentou a atriz Isadora Ribeiro. O ator Mauricio Matar, a atriz Elizangela e Kika Sato, mãe da apresentadora Sabrina Sato, também deixaram mensagens de apoio à artista. Myrian agradeceu o carinho que está recebendo nesse difícil período. “Eu e toda minha família, agradecemos todas as mensagens, orações e manifestação de carinho. Minha mãe, Zulma Rios, viveu o projeto de Deus. Cremos na misericórdia do senhor Jesus e na vida eterna. Até breve, mãe”, declarou a atriz.