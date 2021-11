Passageiros ficam de fora do cruzeiro de Zezé Di Camargo e Luciano e embarque vira confusão

Anvisa determinou que os navios operem com 75% da capacidade total, mas todas as cabines foram vendidas; empresa responsável pelas vendas dos pacotes se explicou

Reprodução/Instagram/zezedicamargoeluciano/15.11.2021 Zezé Di Camargo e Luciano estão celebrando 30 anos de carreira em um cruzeiro



O embarque do cruzeiro faz parte das comemorações dos 30 anos de carreira da dupla Zezé Di Camargo e Luciano terminou em confusão no último domingo, 14, no Porto de Santos. O atrito aconteceu porque, na hora de embarcar no navio MSC Preziosa, vários passageiros descobriam que suas cabines não estavam mais disponíveis, pois foi determinado pela Anvisa no dia 29 de outubro deste ano que por conta da pandemia os navios devem operar com 75% da sua capacidade total na temporada 2021/2022. Em nota enviada à Jovem Pan, a MSC informou que o cruzeiro foi fretado por uma empresa de produções e eventos musicais e, por conta disso, “a comercialização de cabines, divulgação, gestão das reservas, bem como a prestação de informações e de orientações aos clientes sobre os requisitos de embarque e o programa do cruzeiro são de responsabilidade da empresa fretadora”.

A MSC também enfatizou que está seguindo o que foi determinado pela Anvisa, que também exigiu que os passageiros só embarquem após a vacinação completa e com um teste negativo para a Covid-19 em mãos. A empresa Promoação, responsável pela venda das cabines, informou que, após as determinações da Anvisa, “buscou incansavelmente alternativas para impactar o menor número possível de passageiros”. Uma das medidas tomadas foi cancelar o embarque de convidados dos patrocinadores e dos artistas que vão se apresentar no navio. No entanto, a empresa ainda precisou entrar em contato por telefone e por e-mail com cerca de 250 passageiros no último sábado, 13, para informar que eles não poderiam embarcar. “Os passageiros que entraram em contato com a Promoação ou seus representantes tiveram a informação de que, por conta e risco, poderiam ir até o Porto de Santos e aguardar por desistências”, explicou a empresa em nota.

Como houve desistências, muitos passageiros que compareceram ao Porto de Santos conseguiram embarcar. As pessoas que não estava com o ciclo de vacinação completo ou com o teste de Covid-19 não entrou no navio. No total, cerca de 90 pessoas ficaram sem embarcar e, segundo a Promoação, elas receberão assistência e poderão embarcar em outro navio com cabine equivalente. O passageiro lesado também poderá adiar a viagem para 2022 ou ter seu dinheiro de volta. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa de Zezé Di Camargo e Luciano falou que desde que o decreto da Anvisa foi divulgado a empresa responsável pelas vendas do cruzeiro “É o Amor – 30 anos” tem tentado solucionar o problema. “Lamentamos profundamente o incômodo por uma decisão que não nos cabe e colocamo-nos a disposição para o que for necessário”, declarou a equipe da dupla sertaneja em nota.