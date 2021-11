Operador de ‘Rust’, filme de Alec Baldwin, não amputará braço após picada de aranha

Jason Miller desmontava o set de filmagens quando o animal venenoso picou seu braço; ele acredita que sofreu um acidente de trabalho e quer uma indenização

Reprodução/Go Fund Me/15.11.2021 Jason Miller foi picado por aranha no set de filmagens de 'Rust'



Os bastidores do filme “Rust” continuam gerando polêmica, isso porque Jason Miller, que trabalha nos bastidores da produção, foi hospitalizado após ser picado no braço por uma aranha venenosa durante a desmontagem do cenário. Segundo divulgado pelo TMZ, foi cogitado amputar o braço do profissional após o grave ferimento ocasionado pela picada, mas Jason, que é diabético, está respondendo bem ao tratamento e as cirurgias que foi submetido e, por isso, a amputação foi descartada pelos médicos. O operador de luz considera a picada da aranha um acidente de trabalho e afirmou que já está tomando as medidas cabíveis para receber uma indenização.

Jason disse ainda que tentou entrar em contato com os responsáveis pelo filme seis vezes após ser picado pelo animal, mas não teve retorno. Agora, o assunto está sendo tratado entre os advogados dele e a seguradora do filme. O profissional recebeu apoio de muitas pessoas e até uma vaquinha virtual, que já arrecadou mais de US$ 13 mil, foi criada, entretanto ele declarou que sofreu um acidente inusitado e que o foco deve continuar sendo a diretora de fotografia Halyna Hutchins, pois acredita que a morte dela poderia ter sido evitada. Halyna morreu após levar um tiro acidental do ator Alec Baldwin no set de filmagens de “Rust”. O artista manuseava sem saber um revólver que estava carregado com munição real. O tiro também atingiu o diretor Joel Souza, que chegou a ser hospitalizado, mas logo recebeu alta e já está bem. O caso ganhou repercussão mundial e segue sendo investigado pela polícia dos Estados Unidos.