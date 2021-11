Dayane Mello gera polêmica por comentário em ‘A Fazenda 13’: ‘Racismo não é tendência’

Modelo está sendo criticada após rebater as acusações de Rico dizendo não pode estar ‘morena’ para conseguir estampar campanhas de inverno na Europa

Reprodução/Record/15.11.2021 Dayane Mello está sendo acusada de racismo após falas em 'A Fazenda 13'



A modelo Dayane Mello está sendo criticada nas redes sociais por falar que não pode ficar bronzeada para conseguir trabalhos em campanhas de inverno na Europa. Confinada em “A Fazenda 13”, a peoa conversou com Valentina sobre o atrito que teve com Rico, que a chamou de racista por fazer esse comentário. “Eu agora vou para a Itália e tenho que estar mais morena. Eu não trabalho no inverno porque as tendências mudam. Quando é verão você tem que fazer o cabelo com mechas mais loiras para ficar mais tropical para os catálogos de biquíni. Quando é inverno, você tem que fazer catálogo de inverno, automaticamente eles não querem as mechas, eles querem um cabelo mais básico, mais castanho”, comentou Dayane.

A ex-participante do “Big Brother” italiano disse que não está sendo racista. “Estou falando de tendência. Disse [ao Rico] que quando é verão eu posso ficar com o cabelo mais loiro porque os clientes pedem. Faço muitas campanhas de biquíni no verão. Quando está no inverno, eles não querem marca de biquíni, eles não querem um bronzeamento artificial, eles não querem que eu esteja morena, é uma tendência da moda italiana. Não estava falando de pessoas, estava falando sobre meu trabalho, sobre mim”, acrescentou. Dayane também criticou a postura de Rico para Valentina. “Você está entendo o nível do ser humano, do que é capaz? Só porque falei de cor de pele, que não posso trabalhar muito morena. Ele não entendeu que não sou uma influencer, trabalho como modelo, tenho uma carreira”, finalizou. A tag “racismo não é tendência” foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira, 15, e a peoa está recebendo muitas críticas por suas falas. A equipe de Dayane disse à Jovem Pan que já se pronunciou sobre o assunto várias vezes nas redes sociais. No Instagram, eles postaram que a peoa está apenas explicando as “tendências de temporadas da moda”.

Dayane explica para Valentina sobre as falas que ela fez sobre peles morenas. #AFazenda pic.twitter.com/zb16BG73G1 — Central A Fazenda (@CentralReaIity) November 14, 2021

A indústria da moda preferir modelos de pele clara ao invés de escura não é tendêncai, dayane. É racismo, mesmo. RACISMO NÃO É TENDÊNCIA — Laís 🔥 (@laisb98) November 14, 2021

RACISMO NÃO É TENDÊNCIA

Cadê 10 palavras de Cuyane 8 é ofensa a minoria e 2 é ódio. pic.twitter.com/iGItwDdy8I — Paty Maionese 🔥 (@APaty_Fernandes) November 14, 2021

até quando vocês vão colocar vendas nos olhos para isso aqui chega RACISMO NÃO É TENDÊNCIA pic.twitter.com/lMlPMcrWKT — nanda 🔥 (@einandass) November 14, 2021

GENTE???? Mas essa mulher não falou isso não né ?

RACISMO NÃO É TENDÊNCIA pic.twitter.com/HvxJTI9oUP — 𝕄𝕒𝕣𝕚𝕒 𝕧𝕚𝕥𝕠𝕣𝕚𝕒🔥 (@bmariavitoriar) November 15, 2021