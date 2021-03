‘BBB 21’: Sarah é criticada por minimizar pandemia e por dizer que atendeu Boninho em balada

Sister contou que foi questionada pelo diretor sobre a Covid-19 e respondeu: ‘Não estou sentindo nada’

Reprodução/Globo/18.03.2021 Sarah está sendo criticada nas redes sociais por falar sobre a pandemia da Covid-19



Sarah voltou a ser criticada nas redes sociais e desta vez foi por um comentário que fez na festa do líder Fiuk, que aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 18. Em um papo com Arthur, Carla Diaz e Rodolffo, ela falou que não estava cumprindo a quarentena antes de entrar no “BBB 21” e seus comentários sobre a pandemia da Covid-19, que está em um dos seus piores momentos, repercutiu de forma negativa aqui fora. A consultora de marketing disse que quando recebeu a ligação de Boninho, diretor da atração, estava em uma “festa grande” e precisou ir ao banheiro para conseguir atender o celular. “Eu agachei no banheiro. Precisava atender, não ia desligar o telefone. Ele falou que queria o exame de Covid e eu disse: ‘Claro, com certeza’ (risos)”, disse a sister enquanto fazia sinais com a mão indicando que estava bêbada.

O assuntou continuou e Sarah disse que Boninho questionou: “E a pandemia, não existe para você? Ninguém está morrendo para você”. Dando risada, a sister contou que respondeu: “Ué, eu não estou sentindo nada”. Arthur comentou: “Quando eles falaram desse assunto comigo, eu realmente seguei muito a onda. Eu só ia na casa de alunos”. A seguiu festa e não teve nenhum grande desentendimento, mas o público notou que o crossfiteiro evitou Carla Diaz e chorou ao lembrar de Projota. Mais uma vez o líder da semana pediu para ter instrumentos na festa e Rodolffo e Juliette chamaram atenção por cantarem várias músicas juntos. Logo no comecinho da festa, Gilberto chegou a ir para o quarto e chorar, mas logo ele voltou e curtiu o até mesmo com Juliette, deixando de lado a briga que teve com ela na tarde de quarta-feira, 17. O que também chamou atenção foi Camilla de Lucas maquiando Thaís enquanto ela dormia para ela aparecer bonita no Raio-X gravado nesta manhã.

O problema na conversa de Sarah e Arthur não foi só q eles furaram a quarentena, eles debocharam da Pandemia, Sarah debochou dos mortos! Isso não é sobre briga de torcida, não é só sobre estar bêbado, isso é sobre desrespeito e soberba, eles sabem q estão em um reality…#BBB21 pic.twitter.com/SZKTFR2tfd — MZ (@MZ_EuMesmo) March 18, 2021

Ainda na mesma conversa, Sarah contou que atendeu a um telefonema da produção do BBB dentro do banheiro de uma festa, semanas antes de iniciar a temporada. #BBB21 pic.twitter.com/ysLmXRJ84e — No Instante – A informação agora (@NoInstante_n10_) March 18, 2021

É tão fácil falar assim quando ninguém da sua família morreu, quando vc não teve nenhuma sequela por conta dessa doença maldita.#bbb21 Sarah e Arthur / esse Gil pic.twitter.com/VOXHjlPSga — Lilith 🌵 (@LilithCL_Debora) March 18, 2021

“Eu não tô sentindo nada” e rindo Sarah terminou de cavar a própria cova e eu sinceramente não tenho mais empatia nenhuma, é por gente que o Brasil está desse jeito um ano depois do início da pandemia. Sarah e Arthur #festadolider Gil e Juliette e Rodolffo Caio espalhou pic.twitter.com/3duShnL4mX — ⒿⓄⒽ ✞ (@JohSebastian98) March 18, 2021

Juliette e Rodolfo hoje estão arrasando demais no dueto e cantando o clássico do sertanejo e a Ju deu show no fôlego! JU É PAU! #festasdolider #bbb21 #FestaDoFiuk Sarah e Arthur Juliette e Gil Gil e Caio Fiuk e Sarah Debochar Esse Caio Essa Juliette Patty Gil e Juliette pic.twitter.com/Ov4BrnXyKd — B.B SDV pra gnt falar de BBB (@osshbabi) March 18, 2021