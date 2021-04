Boninho dá explicação após dizer a seguidor que não haverá ‘BBB 22’

Diretor falou que decidiu fazer uma piada após ser questionado sobre as próximas inscrições

Reprodução/Instagram/jbboninho Boninho diz que o próximo 'BBB' está confirmado



Como o próprio Boninho definiu nas redes sociais, ele “incendiou o parquinho” ao dizer a uma seguidora no Instagram que que o “BBB 21” seria a última edição do reality. O print do comentário feito pelo diretor do programa circulou nas redes sociais e deixou os fãs da atração preocupados. Com a repercussão do possível cancelamento da atração, que este ano conseguiu diversos patrocinadores e todos os dias fica entre os assuntos mais comentados do Twitter, Boninho decidiu se pronunciar e explicou que tudo não passou de uma piada. “Imagina só, duas e meia da manhã e alguém me pergunta: ‘Vem cá, quando é que vai ter inscrição do Big Brother?’. Duas e meia da manhã? Aí eu respondo: ‘Não vai ter mais, você não entendeu que esse é o Big dos Bigs’. Gente, foi pegadinha. Lógico que vai ter. Quando vai ter inscrição? Também não sei”, disse o diretor em um vídeo publicado nesta terça-feira, 20, no Instagram. Nos comentários, os fãs do reality celebraram a notícias e muitos aproveitaram para comentar que vão tentar uma vaga para próxima edição. Também teve gente pedindo para a seleção do programa evitar as “plantas”, que são os participantes que não movimentam o jogo.

