Na UTI, Thiago Costa recebe bolsa de sangue e tem nova cirurgia programada

Cantor sertanejo que sofreu acidente aquático está no oxigênio, consciente e com estado de saúde estável

Reprodução/Instagram/thiagocostaoficial/16.11.2021 Thiago Costa foi internado na UTI após sofrer um acidente aquático



O cantor sertanejo Thiago Costa, que sofreu um acidente aquático na última quinta-feira, 11, ainda está internado na UTI. Segundo divulgado pela assessoria de imprensa do artista, ele está sob efeito de medicamentos e precisou receber mais uma bolsa de sangue na segunda-feira, 15. A equipe do sertanejo também informou que ele está no oxigênio, mas segue consciente e com o estado de saúde estável. O cantor, que quebrou o braço direito no acidente, tem uma cirurgia programada para esta terça-feira, 16, mas tudo vai depender dos resultados dos exames pré-cirúrgicos que ainda serão realizados ao longo do dia. “Estamos na corrente de oração pela restauração e recuperação da saúde do nosso Thiago. Deus no comando”, declarou a assessoria do sertanejo em nota. O acidente aconteceu em Belém e, na ocasião, Thiago estava em uma moto aquática e foi atingido por uma lancha. Logo após ser internado, a equipe do cantor desmarcou todos os shows que estava programado para ele fazer em novembro.