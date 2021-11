Taylor Swift lança clipe de ‘I Bet You Think About Me’ com participação do ator Miles Teller; assista

Canção faz parte do álbum ‘Red (Taylor’s Version)’, que foi lançado na última sexta-feira, 15, com regravações do disco original e novas músicas da cantora americana

Dias depois de lançar o curta da música “All Too Well“, presente no álbum “Red (Taylor’s Version)“, a cantora Taylor Swift liberou nesta segunda-feira, 15, o clipe da canção “I Bet You Think About Me (Taylor’s Version)“, que também está presente no álbum. O clipe foi dirigido pela atriz Blake Lively, de “Gossip Girl“, e contou com a participação do ator Miles Teller, estrela de filmes como “Quarteto Fantástico” e “Whiplash”. A canção é uma das faixas do trabalho mais recente da cantora americana, que foi lançado na última sexta-feira, 12, com regravações de canções queridas pelo público, como “22” e “I Knew You Were Trouble“. Em meio ao sucesso dos lançamentos, Taylor emplacou sete de seus álbuns no top 100 da Billboard 200, se juntando à Whitney Houston como única artista feminina que alcançou a marca.

Confira o clipe de ‘I Bet You Think About Me’: