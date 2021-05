Amigos de MC Kevin afirmam que ele teria caído ao tentar pular de uma varanda para outra

A musa da Tucuruvi Anny Alves e o cantor MC Nova Era estavam no local e contaram histórias parecidas sobre como o funkeiro caiu do 5º andar do prédio; investigação da polícia aponta versão diferente

Reprodução/Instagram/mckevin/17.05.2021 MC Kevin caiu da varanda de um prédio, não resistiu e morreu aos 23 anos



O cantor MC Kevin morreu aos 23 anos após cair do 5º andar varanda de um prédio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite do último domingo, 16. A princípio foi especulado que o funkeiro tinha cometido um suicídio, principalmente pelo fato do seu hit mais recente chamar Minha Última Música. No entanto, pessoas que estavam no local do acidente contaram como supostamente ele caiu. “O que aconteceu é que depois do show, os meninos foram fazer uma mula no quarto e chamaram um monte de mulher. O Kevin estava no quarto do lado, os moleques chamaram ele para ir para o [outro] quarto, trancou ele lá e fizeram uma brincadeira de mau gosto. Nisso, bateram na porta, o Kevin achou que era a mulher dele [Deolane Bezerra], se desesperou, foi tentar pular de uma varanda para a outra, o vidro acabou quebrando, não resistiu e ele acabou despencando”, afirmou Anny Alves, passista e musa da escola de samba Académicos do Tucuruvi, nos stories do Instagram. Depois isso, ela desativou sua conta nas redes sociais. O cantor MC Nova Era contou uma história parecida: “Ele estava no quarto com umas ‘minas’. A mulher dele chegou, tentou arrombar a porta, ele foi pular de uma varanda para a outra e acabou caindo”. O funkeiro também apagou esses stories, mas disse nas redes sociais que o caso precisa ser investigado: “Tem algo estranho, todo mundo sabe que o Kevin é hiperativo e brincalhão, mas nunca aconteceu acidente com ele desse tipo”. Por outro lado, as investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro indicam que o funkeiro teria tentado pular na piscina que ficava em frente ao apartamento. A assessoria de imprensa de MC Kevin informou que em breve comentará sobre o assunto.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga.

